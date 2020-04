Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 17 aprilie 2020, pe raza județului Alba, 264 persoane se afla in carantina, 442 persoane au ieșit din carantina, 735 persoane sunt izolate la domiciliu, 3790 persoane au ieșit din izolare și 5 persoane au decedat. Polițiștii din Alba continua sa acționeze integrat, impreuna cu celelalte…

- Serviciul de Ordine Publica din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba a organizat o acțiune cu efective suplimentare, pe raza municipiului Blaj și a localitaților rurale limitrofe, in care au fost angrenați 56 de polițiști, jandarmi și polițiști locali. Au fost controlate 168 de autovehicule,…

- Peste 200 de sanctiuni, in valoare de 334.000 de lei, au fost aplicate, in ultimele 24 de ore, de echipele mixte de control persoanelor care nu au respectat restrictiile stabilite de ordonantele militare privind conditiile de circulatie. Potrivit Centrului Judetean de Coordonare si Conducere a Interventiei…

- Peste 60 de persoane din judetul Botosani au fost amendate, in ultimele 24 de ore, ca urmare a nerespectarii obligatiilor impuse prin ordonantele militare, se arata intr-o informare de presa transmisa, marti, de Institutia Prefectului. Potrivit documentului citat, la nivelul Inspectoratului de Politie…

- Poliția Municipiului Blaj a organizat o acțiune cu efective suplimentare, pe raza municipiului și a localitaților rurale arondate, care a avut ca scop verificarea respectarii masurilor dispuse prin Ordonanțele Militare. Cu ocazia acțiunii au fost controlate 66 de autovehicule și 204 persoane și au fost…

- In ultimele 24 de ore, pe raza judetului Buzau au fost angrenati in activitati specifice 314 polițiști, 107 jandarmi, 128 de polițiști locali și 60 de lucratori din cadrul MApN. IPJ Buzau impreuna cu personal al Poliției Locale au desfașurat activitați de control al persoanelor aflate in izolare la…

- Amenzi totale de 40.000 de lei au fost date in Alba de echipaje mixte de politisti si politisti locali pentru nerespectarea dispozitiilor Ordonantei Militare nr. 3, care au aplicat un numar de 89 de sanctiuni contraventionale, potrivit unui comunicat transmis, joi, AGERPRES, de catre Institutia Prefectului.…