Amenzi de 12.000 de lei aplicate în două zile de Poliția Locală Târgu Mureș Echipajele Poliției Locale Targu Mureș au intocmit 63 de procese verbale in perioada 16 – 17 iunie, aplicand amenzi in valoare de 12.160 de lei și cinci avertismente. "Polițiștii locali au efectuat 86 de legitimari și au emis 70 de invitații pentru stabilirea imprejurarilor in care s-au savarșit anumite fapte antisociale. In echipaje mixte cu …

Sursa articol si foto: infomures.ro

