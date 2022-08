Stiri pe aceeasi tema

- Garda de Mediu a prezentat, marti, printr-un comunicat de presa, bilantul actiunilor de control desfasurate pe litoral. “Pe toata durata varfului de sezon estival, respectiv in perioada 11 iunie – 14 august, Garda Nationala de Mediu a desfasurat o ampla actiune de control in zona statiunilor de pe…

- Inspectorii sanitari-veterinari au aplicat, in ultima luna, amenzi in valoare de 2,643 milioane de lei mai multor unitati de vanzare cu amanuntul si alimentatie publica de pe Litoral, informeaza Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).

- In perioada 27.06 24.07.2022 inspectorii sanitari veterinari si pentru siguranta alimentelor au verificat 851 de unitati de vanzare cu amanuntul si alimentatie publica, fiind aplicate 176 de sanctiuni in valoare de 2.125.800 de lei. Au fost emise o ordonanta de interzicere a activitatii si patru ordonante…

- La data de 20 iulie a.c., politisti din cadrul Politiei statiunii Eforie, impreuna cu jandarmi si politisti locali, au desfasurat o actiune pe linia prevenirii si combaterii comertului ilicit, a faptelor antisociale si mentinerea unui climat optim de ordine si siguranta publica.In urma activitatilor,…

- Garda Nationala de Mediu a transmis, marti, printr-un comunicat de presa, ca demersul isi propune ca statiunile de pe litoral sa fie curate si primitoare pentru turisti. “Incepand din aceasta saptamana, Garda Nationala de Mediu a lansat o ampla actiune de control pe litoral, care se va desfasura pe…

- De la intrarea in vigoare a Legii privind controlul tutunului, in anul 2016, oamenii legii au intocmit peste 26 de mii de contravenții și au fost aplicate amenzi in suma de peste 32,3 milioane de lei. Datele au fost prezentate in cadrul unor audieri publice organizate de Comisia parlamentara protecție…

- Proprietarii sau detinatorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, cailor ferate, cursurilor de apa, lacurilor, sistemelor de irigatii si ai bazinelor piscicole au obligatia sa desfasoare anual, in perioada cuprinsa intre rasarirea acestei plante si aparitia primelor inflorescente, pana cel…