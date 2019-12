Stiri pe aceeasi tema

- Tot mai multi copii dispar de acasa. Potrivit politiei, in perioada 25-28 noiembrie, au fost inregistrate 13 cazuri de abandon a domiciliului sau serviciului social de protecție de catre minori.

- Sursele reporterilor tion.ro, atat din unitatea spitaliceasca cat și din randurile polițiștilor din Timișoara, au confirmat inca de miercuri prezenta polițiștilor la Unitatea de Primire Urgențe. Am incercat sa verificam oficial informația și, pentru ca prezența polițiștilor la UPU nu putea…

- Oamenii legii au documentat activitatea unui agent economic ce vindea ilegal gaz natural comprimat de la stațiile de furnizare cu gaze naturale, la care sunt alimentate in mare parte automobilele companiilor de taxi.

- In ultimele 24 de ore, politistii au intervenit la peste 2.600 de solicitari ale cetatenilor si au constatat 858 de infractiuni. La data de 3 noiembrie a.c., politistii au actionat, la nivel national pentru a preveni faptele antisociale, organizand 281 de actiuni. Au intervenit la 3.147 de evenimente,…

- Minerii din Valea Jiului, mai exact cei de la Societatea Naționala de Inchideri Mine Valea Jiului iși striga disperarea printr-o scrisoare deschisa. Aceasta este adresata tuturor politicienilor. Oamenii sunt prinși intr-un joc din care ei sunt cei care pierd. Siguranța zilei de maine nu exista pentru…

- Gheorghe Dinca are statut special la Penitenciarul Jilava! "Monstrul din Caracal" a fost plasat de oamenii legii in postura unui detinut protejat, date fiind faptele odioase pe care a marturisit la audieri ca le-a comis.

- Urmarire ca in filme pe strazile din Capitala, in noaptea de duminica spre luni. Un șofer aflat sub influența bauturilor alcoolice a refuzat sa opreasca la semnalele polițiștilor și a incercat sa fuga de aceștia, in ciuda faptului ca oamenii legii au tras cateva focuri de arma. Șoferul vitezoman a fost…

- Barbații care apar in imagini sunt cautați de catre polițiști, fiind suspectați de furt.In primul caz polițiștii au fost alertați in dimineata zilei de 6 aprilie, de catre un barbat comunicand ca i-a fost sustras portmoneul in timp ce se afla intr-un local.