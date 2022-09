Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ”iau in serios” amenintarea lansata de presedintele rus Vladimir Putin ca ar putea recurge la arma nucleara in razboiul din Ucraina, a declarat miercuri un purtator de cuvant al Casei Albe, care a vorbit despre „consecinte severe“ daca liderul de la Kremlin si-ar pune in practica o asemenea…

- Presedintele american Joe Biden l-a avertizat din nou pe omologul sau rus Vladimir Putin impotriva utilizarii armelor chimice sau nucleare in Ucraina, intr-un moment in care armata ucraineana desfasoara o importanta contraofensiva in tara, relateaza sambata France Presse, informeaza Mediafax.…

- Președintele rus Vladimir Putin a spus miercuri ca vrea sa renegocieze acordul care permite Ucrainei sa exporte grane prin Marea Neagra, dupa ce a acuzat atat Kievul, cat și Occidentul ca se folosesc de ințelegerea semnata in iulie la Istanbul pentru a inșela Rusia și țarile in curs de dezvoltare, informeaza…

