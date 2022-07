Fostul președinte al Rusiei Dmitri Medvedev, vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Federației Ruse, a amenințat, intr-un mesaj publicat, joi, pe canalul sau de Telegram, Uniunea Europeana și Ucraina. Mesajul, intitulat „Pacatele lor (De ce nu este vinovata Rusia)”, conține amenințari la adresa europenilor, care, spune Medvedev, „vor ingheța chinuitor in caselor lor in aceasta […] The post Amenințarea fostului președinte rus Dimitri Medvedev: Europenii vor ingheța de frig in casele lor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .