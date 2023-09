Agricultorii ameninta ca vor bloca vamile si Portul Constanta in cazul in care Comisia Europeana nu prelungeste interdictiile in privinta comertului de cereale din Ucraina pana la finalul acestui an. Cererea vine in contextul in care eurodeputații și reprezentantii Comisiei Europene vor discuta azi despre efectele pe care le are decizia Rusiei de a pune capat acordului privind cerealele. Ministrul Agriculturii din Romania s-a intalnit cu omologul sau ungar si au stabilit ca este necesara prelungirea acestei interdictii. In plenul Parlamentului European, eurodeputatii cer Comisiei Europene sa reduca…