- O suta de mass-media publica miercuri in Franta o scrisoare deschisa in care lanseaza un apel la mobilizare in favoarea libertatii de expresie in sprijinul saptamanalului Charlie Hebdo, care a fost amenintat din nou de Al Qaida dupa retiparirea caricaturilor cu profetul

- O suta de instituții media din Franța au lansat un apel la mobilizare in favoarea libertații de expresie, dupa ce saptamanalul Charlie Hebdo a fost din nou amenințat de Al Qaida, dupa retiparirea unor caricaturi cu profetul Mahomed, informeaza Agerpres.

