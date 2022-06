Amenințare: aruncăm în aer un spital dn Transilvania Miercuri dimineața, o persoana a transmis de pe o adresa de e-mail mai multe mesaje de amenințare pe adresa de e-mail a Poliției Romane. Mesajele se repeta și au urmatorul conținut: „Luptatorii din Ucraina vor sa arunce in aer un spital din Transilvania și sa omoare un medic.” Poliția Romana și SRI au demarat verificari … Citeste articolul mai departe pe gherlainfo.ro…

