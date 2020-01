Stiri pe aceeasi tema

- Firma din municipiul Hunedoara care a efectuat, pe 10 ianuarie, dezinsectia la Liceul Teroretic "Adam Muller Guttenbrunn" din Arad, in urma careia 40 de elevi au ajuns la spital, a fost amendata de inspectorii...

- Firma care a efectuat dezinsectia la Liceul German din Arad, acolo unde 59 de copii au ajuns la spital dupa ce s-ar fi intoxicat la scoala, a fost amendata de DSP Hunedoara cu 40 de mii de lei. Inspectorii sanitari au descoperit, in urma unui control, ca produsele folosite aveau avizul expirat, anunța…

- Reprezentanții Direcției de Sanatate Publica (DSP) Arad au transmis ca, luni, la spital au ajuns 18 elevi de la Liceul German, din care trei au fost internați. Specialiștii spun ca nu pot face legatura, la aceasta ora, intre evenimentul din urma cu o saptamana, cu deratizarea, și cel actual, anunța…

- Astazi a avut loc o ședința extraordinara a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, convocata in vederea evaluarii la zi a situației produsa in aceasta saptamana la Liceul Teoretic „Adam Muller Guttenbrunn”. In urma asigurarilor primite din partea conducerii școlii și a Direcției de Sanatate…

- Mai mulți elevi intoxicati dupa dezinsectia din scoala. S-a intamplat la liceul german din Arad. Elevii, de clasa a V-a si a VI-a, se afla in prezent la urgente, fiind inafara oricarui pericol, spun medicii. 14 elevi de la Liceul Adam Muller Guttenbrun au ramas internati in spital. In total, 40 de copii…

- Mai multi elevi de la clasele de gimnaziu ale Liceului Teoretic "Adam Muller Guttenbrunn" din Arad au ajuns la spital, luni dupa-amiaza si seara, la cateva ore dupa ce au ajuns acasa de la cursuri, din cauza unor simptome ce ar fi fost provocate de o deratizare care s-a facut in salile de...

- Reprezentantii ISU Timis au transmis, luni dupa amiaza, ca au fost descoperite substante neurotoxice in blocul din Timisoara unde trei persoane au murit dupa o dezinsectie. "Din prima cercetare chimica s-a constatat pe casa scarii intre etajul 3 si 4 prezenta slaba a unei substante neurotoxice, la etajul…