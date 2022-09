Stiri pe aceeasi tema

- Activitatea a trei magazine dintr-un lant de supermarketuri a fost oprita temporar si s-au aplicat amenzi in valoare de 579.000 de lei pentru neregulile constatate, a informat, marti, Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor (CRPC) Iasi. Comisarul sef al CRPC Iasi, Florin Onofrei, a informat…

- Zece amenzi contraventionale in valoare de 92.000 de lei, sase avertismente si retragerea de pe rafturi a produselor alimentare neconforme, in valoare de 1.828 de lei, acestea sunt rezultatele controalelor efectuate in ultimele zile de Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Galati,…

- Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Buzau a realizat o serie de acțiuni, in ultima saptamana, pentru a verifica modul in care este respectata legislația in vigoare, in domeniu, in magazinele lanțului de supermarketuri Penny, ca parte a unei tematici naționale de control. Șase…

- Activitatea a trei magazine dintr-un lant de supermarketuri a fost oprita temporar si s-au aplicat amenzi in valoare de 579.000 de lei pentru neregulile constatate, a informat, marti, Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor (CRPC) Iasi. Comisarul sef al CRPC Iasi, Florin Onofrei, a informat…

- Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Dolj a realizat, in ultima saptamana, o serie de acțiuni, pentru a verifica modul in care este respectata legislația in vigoare, in domeniu, in magazinele lanțului de supermarketuri Penny, ca parte a unei tematici naționale de control. In…

- Protecția Consumatorilor a amendat mai multe magazine Lidl din județul Cluj cu suma de 340.000 lei. In cursul lunii august 2022, Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a realizat o serie de controale, pentru a verifica modul in care este respectata legislația in vigoare, in domeniu,…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a oprit temporar, vineri, functionarea a cinci supermarketuri Lidl din Iasi si a dat amenzi de 98.000 de lei, dupa ce inspectorii instituției au descoperit mai multe nereguli, potrivit unui comunicat remis, vineri, Agerpres. Au fost controlate…

- In urma sesizarilor depuse de consumatori si ca urmare a reactiilor din media Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor ANPC a realizat, in cursul lunii iunie 2022, o actiune de control la operatorul economic Blue Air Aviation SA. Mai exact, in perioada 30.04.2021 30.04.2022, operatorul…