- Filiala din Franta a grupului Ikea, cel mai mare comerciant mondial de mobila, a fost condamnata, marti, la plata unei amenzi de un milion de euro dupa ce a fost gasita vinovata pentru stocarea datelor personale cu privire la angajati, transmite Reuters.

- Scandal mare in Franta, acolo unde Ikea s-ar fi spionat angajatii ca-n filmele cu James Bond. O serie de fosti responsabili ai ei si niste politisti sunt judecati, incepand de azi, in fata tribunalului din Versailles.Suspectii sunt banuiti ca i-ar fi spionat pe unii dintre salariati. Potrivit acuzatiei,…