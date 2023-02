Amendă uriașă pentru firma care produce conserve cu excremente de urs In luna noiembrie, excrementele de urs la conserva au fost puse spre vanzare in mai multe magazine din Covasna și Harghita. Dupa ce au ajuns pe raft, inspectorii au efectuat o serie de controale, care nu s-au incheiat prea bine pentru producator. Acesta a primit o amenda usturatoare. Produsul denumit „urme de urs” costa 40 de lei și avea 30 de grame de continut.Mai mult, pe eticheta conservelor era precizat faptul ca produsul conține 100% excremente de urs brun transilvanean. La scurt timp dupa ce au fost puse spre vanzare, inspectorii au efectuat o serie de controale, care nu s-au incheiat prea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

