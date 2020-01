Mai multe firme de paza au fost sanctionate de politie in ultima perioada, in urma unor controale. O amenda de 7.000 de lei a primit societatea care a asigurat ordinea publica la un concert din luna noiembrie, pentru ca a folosit agenti fara forme legale si fara niciun pic de pregatire. Firma de paza din Brasov contractata sa asigure protectia artistilor la concertul sustinut la Buzau de Stefan Banica Jr. in luna noiembrie a anului trecut a primit o amenda record. Politistii buzoieni care au verificat documentele societatii au descoperit ca asa-zisii agenti de paza erau, de fapt, niste muncitori…