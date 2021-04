Amenda pentru nepurtarea mastii de protectie: Barbatul care a amenintat cu moartea un agent de politie, din Constanta, arestat preventiv

Stiri pe aceeasi tema

- Cercetat pentru savarsirea a doua infractiuni de ultraj I a adus amenintari cu moartea agentului de politie, spunandu i ca ii va taia gatul cand o va prinde, pe motiv ca aceasta l a sanctionat contraventional pentru nepurtarea mastii de protectie.Oficial de la ParchetBiroul de informare publica si relatii…

- Masca a devenit obligatorie, treptat, in toate orașele țarii, in urma cu 8 luni, cand pe zi aveam in jur de 1000 de noi cazuri de COVID-19. Dupa ce a fost intituita ca masura in interior, in urma cu cinci luni a devenit obligatorie și in toate spațiile deschise. Oamenii spera ca vor scapa curand […]…

- Au fost legitimate peste 480 de persoanePolitistii locali constanteni desfasoara permanent actiuni de verificare a respectarii masurilor pentru imbunatatirea activitatilor de gospodarire si infrumusetare a localitatii, a masurilor de protectie individuala, a normelor de convietuire sociala, a ordinii…

- Polițiștii din Vințu de Jos l-au reținut pe un barbat care, cu toate ca are un ordin de protecție care ii interzice sa ia legatura sau sa se apropie de soția sa, ar fi amenințat-o cu moartea. La data de 9 martie 2021, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos au luat masura reținerii, pentru…

- A incalcat ordinul de protecție și și-a amenințat soția cu moartea: Barbat din Vințu de Jos, REȚINUT de polițiști Polițiștii din Vințu de Jos l-au reținut pe un barbat care, cu toate ca are un ordin de protecție care ii interzice sa ia legatura sau sa se apropie de soția sa, ar fi amenințat-o cu moartea.…

- In ziua de 25 februarie 2021, sub autoritatea Instituției Prefectului Judetului Arad, polițiștii aradeni, impreuna cu jandarmii și polițiștii locali, au desfasurat actiuni de verificare...

- Jandarmeria Alba continua acțiunile executate pentru prevenirea și limitarea infectarii cu noul Coronavirus. In acest context, in perioada 22 – 24 februarie 2021, echipajele de jandarmerie, alaturi de alte structuri și autoritați, au acționat pe raza județului Alba. Pe timpul misiunilor executate…

- Zeci de persoane au fost amendate in ultimele 24 de ore, in urma unor controale efectuate de politistii vasluieni pentru verificarea respectarii respectarii masurilor de protectie sanitara in contextul pandemiei COVID-19. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui,…