Amendă pentru incendiere de deșeuri într-o localitate mureșeană Reprezentanții Garzii de Mediu Mureș au informat miercuri, 25 noiembrie, faptul ca in urma unei autosesizari, comisarii de mediu s-au deplasat la o incendiere de deșeuri care a avut loc in localitatea Gaiești, constatandu-se faptul ca au fost arse diverse deșeuri pe un teren situat in vecinatatea unei societați care dezmembreaza autovehicule scoase din uz. … Post-ul Amenda pentru incendiere de... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Garzii de Mediu Mureș au informat ca pentru prevenirea raspandirii infecțiilor cu virusul SARS – COV-2, Garda Naționala de Mediu – Comisariatul Județean Mureș, va limita pe perioada starii de alerta activitatea de preluare in mod direct a petițiilor și sesizarilor la sediul din municipiul…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a hotarat ca ar fi posibila inlaturarea maștii de protecție in spațiile deschise, pentru fumat, mancat sau baut, in județele unde portul acesteia este obligatoriu, dar doar daca se poate respecta distanțarea sociala. ”In localitațile sau județele in care…

- Motown nu are o poveste complicata. Cel putin asa spune Andreea Miron, creatoarea din spatele proiectului, fost asistent universitar, fost consultant in fonduri europene si actual antreprenor in devenire. A fost nevoie de un moment de cumpana, la care s-au adaugat un vis, o oportunitate si un puseu…

- Poliția va face controale in civil pentru a-i depista și amenda pe cei care nu respecta masurile de protecție impotriva noului coronavirus, potrivit unor surse guvernamentale. Decizia a fost luata dupa ce autoritațile au constatat ca mulți oameni respecta aceste masuri doar cand in zona sunt forțe de…

- Reprezentanții Garzii de Mediu Mureș au transmis joi, 10 septembrie, prin intermediul unei postari pe pagina oficiala de Facebook, faptul ca ursul accidentat de un autovehicul in cursul zilei de 9 septembrie, in apropierea localitații Gaiești, a murit din cauza traumatismelor. ,,In urma necropsiei efectuate…

- Reprezentanții Garzii de Mediu Mureș au anunțat miercuri, 9 septembrie, prin intermediul unei postari pe pagina oficiala de Facebook a instituției, faptul ca in dimineața zilei curente, un urs a fost accidentat de un autovehicul pe E60, in apropierea localitații Gaiești. ,,Ursul a fost tranchilizat…

- In aceasta dimineața un urs a fost accidentat de un autovehicul pe DN E60, in apropierea localitații Gaiești. Ursul a fost tranchilizat și transportat la Targu Mureș, unde in urma consultului de specialitate medicii veterinari vor decide daca poate fi salvat. Urșii iși fac apariția in apropierea și…

- Polițele RCA vor putea fi prezentate și in format electronic, pe telefon, dupa ce modificarile in acest sens vor aparea in „Monitorul Oficial”. Consiliul Autoritații de Supraveghere Financiara a aprobat, in ședința de miercuri, modificarea și completarea normei privind asigurarile auto din Romania in…