- Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca dupa 15 mai romanii nu vor mai trebui sa aiba asupra lor declarațiile pe propria raspundere atunci cand se deplaseaza in spațiile publice. „Dupa 15 mai vom renunța la restrangerile care privesc persoane. Deci vom putea sa ne deplasam in spații publice fara…

- Declaratiile pe propria raspundere pe care romanii trebuie sa le completeze atunci cand ies din casa in perioada starii de urgenta pot fi refolosite, fiind permisa modificarea datei, daca motivele deplasarii si traseul raman neschimbate, conform Politiei Romane. Una dintre intrebarile cetatenilor catre…

- Un barbat care vindea tigari de contrabanda in apropierea unei piete agroalimentare s-a ales cu dosar penal pentru contrabanda si fals in declaratii. Barbatul iesise „la lucru“ pe baza unei declaratii in care era mentionat ca iese din casa pentru „asigurarea de bunuri care acopera necesitatile de baza…

- Intrebare: Pot sa merg sa-mi cumpar carne de miel de la agentul economic autorizat de unde imi cumparam in fiecare an? Ce trec pe declaratie ? Raspuns: Da, dar trebuie sa aveti asupra dumneavoastra cartea de identitate si declaratia pe propria raspundere, in care bifati punctul 2 (asigurarea de bunuri…

- TUPEU… Un barbat de 39 de ani, din Stanilesti, a sarit la bataie la politistii care l-au oprit marti seara, pe raza satului de domiciliu, pentru legitimare si verificarea declaratiei pe propria raspundere. Nervos, in loc de raspuns, individul s-a apucat sa-i injure pe oamenii legii, ba mai mult, acesta…

- In plina pandemie de coronavirus, magazinele de haine si obiecte personalizate s-au adaptat rapid situatiei de criza si au scos la vanzare tricouri inscriptionate cu declaratia pe propria raspundere ce trebuie completata atunci cand avem nevoie sa iesim din locuinte.

- O lauza a fost confirmata pozitiv cu noul tip de coronavirus. Femeia a nascut o clinica privata din Capitala și, potrivit primelor informatii, tanara mama ar fi mințit in declarația pe propria raspundere, deși știa ca a intrat in contact cu o persoana infectata cu Covid-19.

- Modelul declarației pe propria raspundere pe care cetațenii trebuie sa o completeze pentru a parasi locuința in intervalul orar 22:00 - 06:00, potrivit Ordonanței Militare de sambata, a fost publicat de Ministerul Afacerilor Interne (MAI).