Amendă parcare Mamaia. Cât trebuie să scoți din buzunar dacă nu trimiți SMS Vești proaste pentru cei care ajung la Mamaia. S-a impus o amenda drastica pentru parcare. Cat trebuie sa scoți din buzunar daca nu trimiți SMS? Incepand cu data de 18 iunie, șoferii care lasa masinile in parcarile publice din zona 0 a municipiului Constanta si in statiunea Mamaia, marcate din panouri de informare, vor fi obligati sa achite tariful de stationare, scrie cugetliber.ro. Amenda parcare Mamaia . Cat trebuie sa scoți din buzunar daca nu trimiți SMS In caz contrar, acestia risca amenzi de 500 pana la 1.000 lei si chiar sa le fie ridicat autovehiculul, taxele pentru a-l recupera depasind… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

