In Codul Rutier este specificat ca șoferii care iși impodobesc mașinile cu o varietate de accesorii care reduc vizibilitatea se pot confrunta cu amenzi mari. Aceasta categorie include și icoanițele sau cruciulițele. Legislația rutiera actuala prevede ca „folosirea de afișe, reclame, inscripții sau atașamente pe parbriz, geamuri din spate sau laterale care ingradesc sau obtureaza […]