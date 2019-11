Soferul unui autocar pentru turisti a fost condamnat sa plateasca o amenda usturatoare pentru a fi calcat cu masina o broasca testoasa in insulele Galapagos, au informat vineri autoritatile pentru protectia mediului din acest arhipelag ecuadorian, citate de AFP, preluate de AGERPRES. Incidentul, care s-a produs in data de 21 noiembrie, s-a soldat cu "distrugerea partiala a carapacei unei testoase femela din specia Chelonoidis porteri", noteaza intr-un comunicat Parcul National din Galapagos (PNG).



