- Propunere legislativa pentru interzicerea reclamelor la alimente nesanatoase in timpul programelor pentru copii Propunere legislativa pentru interzicerea reclamelor la alimente nesanatoase in timpul programelor pentru copii O inițiativa legislativa depusa la Parlament vizeaza interzicerea reclamelor…

- Mititeii, una dintre cele mai delicioase modalitați de preparare a carnii, reprezinta un pericol serios, daca facem exces, a explicat prof. dr. Vlad Ciurea, la un post TV. Practic, ar trebui sa mancam de cel mult 3 ori pe an.„De la alimentație provin toate lucrurile bune de care are nevoie intreg organismul…

- Direcția de Sanatate Publica Suceava susține ca rezultatul analizelor la probele de apa și alimente de la restaurantele unde au mancat elevii francezi care au facut toxiinfecție alimentara sunt conforme. ”Referitor la situația grupului de cetațeni francezi cu suspiciune de toxiinfecție alimentara, prezentați…

- Obezitatea infantila este in crestere accelerata. Peste un sfert dintre copiii din Romania sunt supraponderali. Iar greutatea excesiva le pune in pericol sanatatea. In acest context, la Parlament au loc o serie de dezbateri pentru introducerea orelor de nutriție la școala.

- Fara apa curenta și canalizare, dar cu stații de incarcare pentru mașini electrice - este situația halucinanta dintr-o comuna din Mehedinți, cu potențial turistic uriaș și hibe la fel de mari cand vine vorba de prioritizarea investițiilor pe care le face primaria.

- Potrivit ANPC Timisoara, cele doua restaurante sunt; SC Opt condimente SRL-Restaurant Merlot si SC Banatski Papi SRL-Restaurant Yugoslavia ”Principalele abateri de la legislatie constate: prezenta insectelor vii si moarte in blocul alimentar(bucatarie); produse preparate si materii prime lipsite in…

- Persoanele varstice primesc, in septembrie, ajutor pentru facturi in valoare de 700 lei. Sprijinul este acordat pe loc de consum/gospodarie vulnerabila, in doua tranșe: 700 lei/semestru - s-a acordat in luna februarie 2023 pentru perioada 1 ianuarie 2023 – 30 iunie 2023 și inca 700 lei/semestru - se…