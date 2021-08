Stiri pe aceeasi tema

- Instanța a anulat prima carantinare individuala, contestata in baza Deciziei Inaltei Curți de Casație și Justiție, care pur și simplu a desființat hotararile Comitetului Național pentru Situații de Urgența, pe motiv ca nu au fost publicate in Monitorul Oficial. Hotararea in premiera a instanței deschide…

- Ca urmare a unei sesizari, comisarii Garzii de Mediu Bihor au facut un control in Aria Naturala ROSCI 0062 Defileul Crisului Repede - Muntii Padurea Craiului, zona Valea Lupului - Valea Calului, unde a fost anunțata competiția sportiva, pe un traseu de 45 Km, din care o parte se regaseste in Aria Naturala…

- Primaria Sectorului 1 și Romprest trebuie sa-și respecte obligațiile asumate prin contractele semnate, a afirmat premierul Florin Cițu intr-o conferința de presa la Guvern. „Este important ca toti cei care au avut contracte semnate sa le respecte, si de o parte si de alta. Contractele trebuie respectate,…

- Presedintele Asociatiei Parcul Natural Vacaresti, Florin Stoican, apreciaza ca biodiversitatea si ariile naturale protejate sunt aproape ignorate si tratate colateral in Planul National de Redresare si Rezilienta depus de catre Guvern la Comisia Europeana, potrivit agerpres.ro. "Desi se vorbeste…

- In perioada 02 iunie 04 iunie 2021, la Constanta, in contextul operatiunii MMO Black Sea 2021, are loc un seminarul SAR Workshop 2021 privind operatiunile de cautare si salvare pe mare, in cadrul caruia a fost organizat un exercitiu complex. Politia de Frontiera Romana a participat la exercitiu cu mijloace…

- Acțiune de amploare a Garzii de mediu. Mai multe descinderi la care participa peste 100 de polițiști au loc, la aceasta ora, in Sarulești, județul Calarași. La acțiune este prezent și ministrul Mediului, Tanczos Barna.Acțiunea urmarește sa destructureze caracatița din spatele mafiei deșeurilor arse…

- Poluatorii de pe malurile lacului Ciric au dat drumul din nou la dejecții și deșeuri in apele devenite coșul de gunoi al cluburilor de fițe. Tone de deșeuri sunt aruncate fara discernamant in spatele cluburilor de la Ciric, iar cea mai mica pala de vant le arunca in lac. Mulți dintre patronii cluburilor…

- Alte 30 de containere sosite din Germania cu deseuri, pentru aceeasi firma din Prahova, au fost descoperite in ultimele doua zile in Portul Constanta Sud Agigea. ''In perioada 12.05 - 13.05.2021, politistii de frontiera, in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Constanta, ai Biroului…