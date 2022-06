AMD a suferit un hack serios din cauza faptului că folosea parole prea simple, unele chiar „password” Cea mai noua victima a unui mega hack, din randul companiilor tech este AMD. Un grup de hackeri a pus mana pe mai bine de 450 Gb de date ale companiei, profitand de parolele prea simple folosite in cadrul companiei, unele fiind chiar banalul cuvant „password”. Grupul vinovat de hack este cunoscut ca RansomHouse si se lauda pe forumurile de specialitate ca a strans peste 400 Gb de date de la AMD. Nu e vorba despre vreun procedeu complex, ci pur si simplu de incercarea celor mai banale parole, de la „123456” la „password”. Datele au fost furate in ianuarie 2022 si hackerii au oferit si o mostra… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

