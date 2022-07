Stiri pe aceeasi tema

- PSD a anuntat, miercuri, ca va modifica proiectul de ordonanta de urgenta privind decarbonificarea sistemului energetic din Romania, astfel incat nicio unitate de productie de energie nu va fi inchisa pana cand nu se pun in functiune unitati de productie echivalente. Inchiderea termocentralelor pe carbune…

- „Mediul de afaceri, in special investitorii straini din Romania, sustin cota unica printr-o scrisoare semnata de asociatii prestigioase. Curios din fire, am constatat ca in niciuna din tarile de provenienta a investitorilor nu se aplica cota unica. Si atunci pun cateva intrebari de bun simt: de ce se…

- Mai multe organizații și asociații de afaceri din Romania cer menținerea unei cote unice de impozitare, reducerea „reala” a evaziunii fiscale și reducerea cheltuielilor statului prin digitalizarea ANAF. Acestea susțin ca este important ca „economia sa fie incurajata, iar mediul de afaceri sa ramana…

- O serie de organizații care reunesc investitori americani, francezi, nemți și englezi in Romania recomanda Guvernului mentinerea unei cote unice de impozitare si reasezarea sistemului fiscal astfel incat sa stimuleze munca. Luarea de poziție vine in contextul in care PSD cere in Guvern schimbarea…

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca s-a intalnit cu delegația AmCham – Camera de Comerț Americana in Romania, care reprezinta peste 500 de companii ce iși desfașoara activitatea in Romania. Reprezentanții AmCham au transmis disponibilitatea majoritații membrilor sai de a pastra sau dezvolta nivelul de…

- Avand in vedere principiile de echitate și solidaritate sociala care trebuie sa fundamenteze reforma sistemului fiscal din Romania, in viziunea PSD este necesara o diferențiere a regimului fiscal aplicat contribuabililor in funcție de veniturile acestora, transmite biroul de presa al PSD. Prin urmare,…

- Daniel Zamfir a aratat ca aceasta propunere privind impozitarea progresiva nu este o decizie luata peste noapte de PSD. ”Nu este altceva decat o reasezare fiscala, o alta modalitate de fiscalizare, alta decat cota unica”, a spus senatorul PSD, precizand ca in acest moment exista o varinta de lucru…

- “Declaratia unica se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care in anul de impunere au realizat, individual sau intr-o forma de asociere, venituri/pierderi din Romania sau/si din strainatate si care datoreaza impozit pe venit si contributii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului…