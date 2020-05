Un ambulanțier din Dej a fost depistat pozitiv cu coronavirus, dar din primele detalii ale anchetei ar fi luat boala in afara programului.Prefectul Clujului, Mircea Abrudean, confirma acest caz, dar spune ca cel mai probabil acesta s-a imbolnavit in afara orelor de program. La Dej este in curs o ancheta.Ambulanțierii…