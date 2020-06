Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii care iau parte la proteste de masa trebuie sa ia masuri de precautie pentru a evita un nou val de contaminari cu coronavirusul SARS-CoV-2, a recomandat luni directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, transmite dpa, citat de agerpres.ro.

- Starea de urgenta si carantina poate fi dificila pentru multi oameni, iar acest lucru se observa cel mai bine acasa, prin modul in care raspund la anumite situatii. Un exemplu concret este o femeie din Constanta, care pe langa faptul ca este deranjata de tinerii care merg cu masinile prin cartier, cat…

- Toader Croitoru, 69 de ani, din municipiul Iași, este ultima persoana data disparuta pe siteul Poliției Romane. Polițiștii din cadrul Secției nr. 6 Poliție Iași au fost sesizați joi, 9 aprilie, cu privire la faptul ca, la data de 8 aprilie, Toader Croitoru din municipiul Iași a plecat de la domiciliu…

- Topul judetelor celor mai afectate este urmatorul: Suceava: 665 Bucuresti+Ilfov: 539 Constanta: 111 Arad: 110 Brasov: 105 Timisoara: 98 Neamt: 94 Cluj: 90 Vezi restul pe harta → https://coronavirus.casajurnalistului.ro Observam din prima doua focare majore la Suceava si Bucuresti, concentratii de cazuri…

- Situație revoltatoare care se petrece in municipiul Vaslui, in aceasta dimineața. Dupa ce, ieri, imediat ce Ordonanța Militara 3 intrase in vigoare, strazile erau pustii, in aceasta dimineața sute de vasluieni au ieșit pe strazi. Metoda e simpla: se folosește formularul de deplasare de 100 de ori pe…

- Nu se mai poate circula intransportul public de la Iași decat stand pe scaun in autobuz.Primaria a decis ca vor fi primiți calatori in mijloacele detransport in comun doar in limita locurilor de pe scaune, astfel castatul in picioare nu mai este posibil.Transportul in comun nu va fi oprit pentru moment,…

- Dupa ce Florin Oancea, primarul orașului Deva, a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus, intreaga sa familie a fost supusa testarii. Edilul a fost contaminat in timpul unei reuniuni PNL la care a participat și senatorul Vergic Chițac, infectat cu Covid-19.