Stiri pe aceeasi tema

- O ambulanța cu asistent de la substanția Ineu – care transporta un pacient spre Unitatea de Primire Urgențe (UPU) a Spitalului Județean Arad – a... The post Ambulanța care transporta un pacient la UPU, implicata intr-un accident la Pancota appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Un accident rutier, in care au fost implicate o ambulanța și o mașina a avut loc luni seara, in municipiul Turda."Pompierii au intervenit cu o autospeciala la accident rutier petrecut pe Calea Victoriei din municipiul Turda. La fața locului au gasit un autoturism și o ambulanța SAJ avariate, cu ocupanții…

- Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Gherla intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut in localitatea Nima. La fața locului s-au deplasat o autospeciala și un echipaj SMURD, precum și un echipaj SAJ, din cadrul Spitalului Municipal Dej.„La fața locului, echipajele noastre au gasit…

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, pe o strada din orașul aradean Pancota, in urma caruia cinci autoturisme au fost avariate. „In dupa-amiaza zilei de 24 noiembrie, in jurul orei 17:50, un barbat de 37 de ani, din Ineu, a condus o ambulanța pe o strada din orașul Pancota. La patrunderea…

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident in Pancota, langa o benzinarie. Din primele informații de la fața locului se pare ca... The post Accident la Pancota! O ambulanța ce transporta un barbat injunghiat, implicata in evenimentul rutier appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…

- Medicii Spitalului Judetean Arad au salvat un pacient in varsta de 81 de ani care s-a prezentat la unitatea medicala cu anevrism de aorta abdominala.”Interventie de urgenta azi-noapte pentru salvarea vietii unui pacient, in varsta de 81 de ani, care a ajuns in Unitatea de Primire Urgente cu anevrism…

- Un barbat, in varsta de 54 de ani, aflat la volanul unei ambulante a Serviciului privat de ambulanta Ialomita, a intrat in coliziune cu un alt autovehicul. In urma impactului, pasagerul din ambulanta, in varsta de 60 de ani, a murit, in timp ce o alta persoana a fost ranita, potrivit Inspectoratului…

- O masina condusa de un tanar de 18 ani si o ambulanta s au ciocnit, marti, in localitatea damboviteana Ulmi, iar trei persoane au fost ranite, informeaza IPJ Dambovita.La momentul impactului, in ambulanta erau soferul si o asistenta.In urma deplasarii la fata locului si din primele cercetari efectuate,…