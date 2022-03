AMBER VAN DAY a lansat piesa Good Morning

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia intentioneaza sa-si completeze fortele in Ucraina prin racolarea de combatanti ceceni si sirieni, cu ajutorul carora sa preia controlul asupra centrelor urbane ucrainene, relateaza France Presse. In acest sens, Moscova incheie contracte cu astfel de combatanti racolati in tari din Orientul Mijlociu…

- Ivan Kolpakov este un editor rus care conduce site-ul sau independent de stiri, Meduza, din afara tarii. El a cerut scuze colegilor sai ucraineni pentru razboi, intr-o interventie la BBC unde s-a alaturat si o jurnalista ucraineana.

- Un jurnalist rus al publicației Meduza, una dintre puținele instituții media din Rusia care nu sunt controlate de stat, susține într-un editorial publicat de Foreign Policy ca presa aflata pe statul de plata al Kremlinului nu se pregatește de razboi. Alexei Kovalek susține ca, înainte de…

- Netflix anunta pentru filme clasice, dar si titluri noi din luna ianuarie 2022. Filme clasice care vor fi difuzate de Netflix includ „Annie”, „Big Fish”, „Nacho Libre” si „Charlie si fabrica de ciocolata”. Continua cu sezoane noi seriale precum „After Life”, „Ozark”, „The Hook Up Plan”, conform news.ro…

- Maria Alehina si Liusia Stein, membre ale trupei punk activiste Pussy Riot, au inceput o greva a foamei in inchisoare, cerand sa fie plasate in aceeasi celula si sa li se permita sa comunice, relateaza Agerpres citand doua site-uri de stiri independente din Rusia.Cele doua artiste se afla, in prezent,…