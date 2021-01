Stiri pe aceeasi tema

- The United States Ambassador to Romania, Adrian Zuckerman, made a farewell visit to the Victoria Palace on Tuesday, where he met with Prime Minister Florin Citu, the two high dignitaries stressing the continuation of cooperation in bilateral projects, including the one on the Cernavoda nuclear power…

- Marți, 19 ianuarie, Ambasadorul Statelor Unite in Romania, Adrian Zuckerman, a efectuat o vizita de ramas-bun la primul-ministru Florin Cițu. Ambasadorul a fost insoțit de Adjunctul Șefului Misiunii Diplomatice, David Muniz, care la plecarea Ambasadorului Zuckerman, pe 20 ianuarie, va deveni „Charge…

- Un acord de grant a fost semnat miercuri intre Trade and Development Agency (USTDA) si Societatea Nationala Nuclearelectrica (SNN), ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman, remarcand la eveniment ca acesta este inca un pas inainte in consolidarea relatiei bilaterale in domeniul Energiei. Grantul…

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman, a lansat marți un nou atac foarte dur la adresa companiilor chineze, considerând ca nu trebuie tolerate și ca aduc riscuri pentru SUA, România, Europa și întreaga lume. În opinia ambasadorului SUA, "chinezii au dezvoltat tehnologia…

- Kimberly Reed, președinte Exim US (Banca de Export-Import a SUA), va vizita, saptamâna viitoare, pe 8 decembrie, centrala nucleara de la Cernavoda, fiind însoțita de Adrian Zuckerman, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București, informeaza Nuclearelectrica. Potrivit acesteia, vizita…

- SUA ar putea finanta investitii in energie in Romania Ambasadorul SUA, Adrian Zuckerman. Foto: Agerpres. SUA ar putea finanta investitii în energie în România, inclusiv extractia gazelor din Marea Neagra. Un acord cu tara noastra privind cooperarea pentru proiectele…

- sursa foto: Facebook\ U.S. Embassy Bucharest Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman și președinta bancii de Export-Import a Statelor Unite, Kimberly Reed, au vizitat, marți, centrala nucleara de la Cernavoda pentru a discuta pe marginea acordului de finanțare in valoare de 7 miliarde de dolari, incheiat recent…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, Adrian Zuckerman, a declarat, vineri, la Calafat, ca pe 15 decembrie, ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, va primi cea mai mare medalie americana civila - "Medalia pentru Merit" (Medal of Merit) - pentru activitatea desfasurata ca sef al Apararii.…