Ambasadorul UE în Sudan a fost agresat în locuinţa sa din Khartoum Ambasadorul UE in Sudan, Aidan O’Hara, a fost agresat in locuinta sa din Khartoum, care este cuprins de lupte mortale intre forte rivale, relateaza BBC, citata de News.ro. Diplomatul irlandez nu a fost „grav ranit”, a confirmat ministrul irlandez de externe Micheal Martin. Martin a descris atacul drept o „incalcare grava a obligatiilor de a proteja diplomatii”. Aproximativ 185 de persoane au fost ucise si peste 1.800 au fost ranite in cele trei zile de lupte, potrivit ONU. In oras au avut loc atacuri aeriene, bombardamente si focuri de arma de calibru mare. Atat armata, cat si un grup paramilitar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul UE in Sudan, Aidan O’Hara, nu a fost „grav ranit” dupa ce locuința sa din capitala Khartoum a fost luata cu asalt, a confirmat ministrul irlandez de externe Micheal Martin, care a descris atacul drept o „incalcare grava a obligațiilor de a proteja diplomații”, relateaza BBC . Kharoum a fost…

- Ambasadorul UE in Sudan a fost atacat in casa sa din Khartoum, in timp ce luptele continua in țara cuprinsa de violențe dupa o lovitura militara, relateaza digi24.ro cu referire la BBC. Anunțul a fost facut de inaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe, Josep Borrell. Acesta nu a dat alte detalii…

- Programul Alimentar Mondial al Națiunilor Unite (World Food Programme – WFP) a anunțat duminica, 16 aprilie, ca și-a intrerupt temporar toate operațiunile din Sudan dupa ce trei dintre angajații sai au fost uciși in confruntarile dintre armata sudaneza și gruparea paramilitara Forțele de Sprijin Rapid…

- ”In timp ce analizam evolutia situatiei de securitate, suntem fortati sa oprim temporar toate operatiunile din Sudan. WFP se angajeaza sa ajute poporul sudanez care se confrunta cu o insecuritate alimentara grava, dar nu ne putem face munca de salvare daca siguranta si securitatea echipelor si partenerilor…

- Egiptul si Sudanul de Sud si-au anuntat duminica disponibilitatea de media intre armata sudaneza si unitatea paramilitara Fortele de Sprijin Rapid (FSR), care incepand de sambata sunt angajate in lupte in capitala Khartoum si in alte orase din Sudan, relateaza agentiile Reuters si Xinhua, potrivit Agerpres.…

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken a declarat sambata ca este profund ingrijorat de informatiile privind escaladarea violentei dintre Fortele Armate sudaneze si principalul grup paramilitar al tarii, Rapid Support Forces (RSF-Fortele de Sprijin Rapid), si a cerut incetarea imediata a ostilitatilor,…

- Purtatoarea de cuvant a UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Nabila Massrali, a comentat condamnarea de Curtea de Apel Chișinau, a lui Ilan Șor la 15 ani de inchisoare. „Un pas semnificativ pentru justiție și lupta impotriva corupției”, a scris intr-o postare pe contul sau de Twitter.

- Purtatoarea de cuvint a UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Nabila Massrali, a comentat condamnarea definitiva a lui Ilan Șor. Potrivit oficialei, decizia Curții de Apel Chișinau este vazuta ca „un pas semnificativ pentru justiție și lupta impotriva corupției”. O postare pe subiect…