- Ambasadorul ucrainean la Londra si-a clarificat luni remarcile anterioare referitoare la o posibila renuntare la candidatura tarii sale la NATO, afirmand ca Ucraina nu-si va reevalua demersurile vizand aderarea la Alianta nord-atlantica, relateaza Reuters, informeaza Agerpres. De asemenea, președintele…

- Ucraina ar putea renunta sa se alatura NATO pentru a evita un razboi cu Rusia, a declarat pentru BBC ambasadorul ucrainean in Marea Britanie Vadim Pristaiko, in ceea ce ar echivala cu o concesie majora fata de Moscova, ca raspuns la desfasurarea masiva de trupe rusesti la granitele sale, informeaza…

- Ministrul britanic de Externe Lizz Truss s-a intilnit joi, la Moscova, cu omologul sau britanic, Serghei Lavrov, intr-o incercare de detensionare a crizei ucrainene, insa discuțiile dintre cei doi oficiali par mai degraba sa fi eșuat. Intalnirea de doua ore a fost descrisa de Lavrov drept un dialog…

- NATO nu intentioneaza sa trimita trupe de lupta in Ucraina, care nu este membra a Aliantei, in eventualitatea unei invazii ruse, a declarat duminica secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, in cadrul unui interviu pentru BBC, relateaza Reuters. Intrebat la BBC daca exclude trimiterea…

- NATO a precizat miercuri ca este dispusa sa discute cu Rusia despre controlul armelor și desfașurarea de rachete, dar nu va permite Moscovei sa blocheze ambiția Ucrainei de a adera la alianța. Negocierile bilaterale de miercuri s-au incheiat cu un avertisment despre un risc real de apariție a unui nou…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, s-a opus vineri oricarei interventii a Rusiei in relatiile dintre Alianta si Ucraina, refuzand sa excluda o posibila aderare a Kievului, asa cum cere Moscova, relateaza AFP. ”Relatia NATO cu Ucraina nu poate fi determinata decat de cei 30 de membri ai Aliantei…

- Moscova a cerut vineri NATO sa revoce angajamentul formulat in anul 2008 catre Ucraina si Georgia, conform caruia, intr-o zi, aceste doua tari vor deveni membre ale Aliantei, si, de asemenea, sa promita Rusiei ca nu va desfasura in tarile din apropierea sa arme care pot ameninta securitatea acesteia,…