- Presedintele Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB), Iuliu Stocklosa, a avut o intrevedere cu Annamammet Annayev, ambasadorul extraordinar si plenipotentiar al Turkmenistanului in Romania, prilej cu care acesta a propus organizarea unui eveniment dedicat prezentarii potentialului…

- Expozitia "Saptamana produselor din Republica Macedonia de Nord", gazduita de Palatul Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti, inaugurata luni, este accesibila publicului specializat pana vineri, 18 iunie, in intervalul 11:00 - 17:00, anunta CCIB printr-un comunicat. …

- Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB) si Ambasada Republicii Macedonia de Nord in Romania organizeaza, in perioada 14 - 18 iunie 2021, expozitia "Saptamana produselor din Republica Macedonia de Nord". Evenimentul va avea loc in foaierul Aulei Carol I din Palatul…

- Luni, 14 iunie - Dezbaterea motiunii simple impotriva ministrului Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea - Bursa de Valori Bucuresti listeaza compania TTS (Transport Trade Services) - Targul digital de agricultura ExpoFerma, eveniment organizat de LiveExpo.ro impreuna cu Grupul Agrointeligenta-BTvideo…

- Tunisia a fost, in 2020, a doua tara atat ca destinatie a produselor romanesti, cat si ca piata de origine in cadrul schimburilor comerciale ale Romaniei cu tarile africane, a declarat, luni, presedintele Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB), Iuliu Stocklosa, in cadrul unei…

- Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), dl. Mihai Daraban, a primit luni, 10 mai, vizita E. S. domnul David Saranga, ambasadorul Statului Israel in Romania. Intrevederea a avut ca obiective principale analizarea stadiului cooperarii economice dintre cele doua state, precum…

- Iuliu Stocklosa a fost desemnat noul presedinte al Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti, in cadrul Adunarii Generale a membrilor Camerei, care a avut loc luni, conform unui comunicat remis AGERPRES. Noul presedinte al Camerei bucurestene are o solida experienta antreprenoriala,…

- Crearea unei Asociatii a Camerelor de Comert ale Capitalelor Balcanice ar putea impulsiona atat schimburile comerciale, activitatea de cercetare, cat si schimburile de profesori, a afirmat Sorin Dimitriu, secretarul general al Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB). …