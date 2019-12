Ambasadorul turc la Stockholm nu va participa la ceremonia de decernare a premiilor Nobel

Stiri pe aceeasi tema

- Exista un plan pentru ca Serbia și Rusia sa produca arme împreuna, precum și sisteme de lupta mai complexe, a declarat pentru „Sputnik” ambasadorul Serbiei în Rusia, Miroslav Lazanski, citat de b92, menționeaza Rador.Diplomatul sârb a facut aceste afirmatii dupa…

- Jucatoarea româna de tenis Simona Halep, numarul patru mondial si câstigatoarea titlului la Wimbledon anul acesta, a fost nominalizata printre candidatii la titlul de cel mai bun sportiv din 2019, în ancheta agentiei bulgare de stiri BTA, informeaza Agerpres.La cea de-a 47-a editie…

- Decizia Academiei Suedeze de a acorda Premiul pentru Literatura din acest an lui Handke a declansat un val de critici in mai multe tari balcanice, unde scriitorul este cunoscut pentru pozitia sa pro-sarba in timpul razboaielor iugoslave din anii '90.Agentia austriaca de presa APA a relatat…

- Rudele victimelor masacrului de la Srebrenica planuiesc sa protesteze in Suedia impotriva acordarii premiului Nobel pentru literatura austriacului Peter Handke, a relatat site-ul de stiri Klix din Bosnia, citat de DPA potrivit Agerpres. Premiul a starnit controverse in fosta Iugoslavie din cauza…

- ​Echipa de baschet masculin U Banca Transilvania Cluj s-a calificat miercuri, pe teren propriu, în grupa G a FIBA Europe Cup, dupa ce a eliminat formatia kosovara KB Rahoveci, scor 91-47 (51-26), în mansa retur din preliminarii, potrivit News.ro. Principalii marcatori ai partidei au fost…

- ​7 din 10 adulți spun ca sistemul economic îi favorizeaza pe cei bogați și puternici, iar unul din doi considera ca țara lor are nevoie de un lider puternic dispus sa încalce regulile, arata datele unui sondaj facut printre 18.000 de adulți din 27 de țari. Incidența populismului a crescut…

- ​Reprezentantul special al SUA pentru Balcanii de Vest, Matthew Palmer, a declarat ca este convins ca Belgradul și Pristina pot ajunge la un acord, ca SUA va sprijini acel Guvern de la Pristina care va fi angajat în dialogul cu Belgradul și ca Rusia dorește ca în Balcanii de Vest sa existe…