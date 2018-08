Stiri pe aceeasi tema

- El a mentionat de asemenea, intr-un interviu publicat joi de revista politica si culturala Shabbat, preluat de Reuters, ca s-a oferit sa joace un rol de mediator intre Ungaria si Ucraina in problema legii ucrainene a educatiei si a apreciat ca Ungaria trebuie sa-si reduca dependenta de energia ruseasca.…

- Ambasadorul Statelor Unite la Budapesta, David B. Cornstein, a declarat ca nu a constatat incalcari ale libertatilor in Ungaria si, in caz contrar, se va pronunta cu siguranta impotriva acestora, el mentionand de asemenea, intr-un interviu publicat joi de revista politica si culturala Shabbat, preluat…

- Noua lege care prevede plata unui impozit special se refera la acele ONG-uri care sprijina si organizeaza migratia, iar in acest sens primesc fonduri din strainatate. Potrivit Guvernului de la Budapesta, apararea impotriva migratiei costa mult pentru tara, iar cheltuielile trebuie suportate nu numai…

- Strategia lui Donald Trump, care, cu ajutorul amenințarilor, al sancțiunilor, al tarifelor și al presiunii diplomatice asupra altor țari, spera sa "faca America din nou mare", incepe sa plesneasca pe la cusaturi, susține Ria Novosti, citata de Rador. Nu numai ca, principalii oponenți ai Statelor Unite…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, l-a inlocuit in weekend pe ambasadorul tarii sale in Ungaria dupa difuzarea unor informatii confidentiale in presa in care emisarul francez lauda politica fata de migratie a liderului ungar Viktor Orban, relateaza luni Reuters. Pascale Andreani a…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Oare de ce ministrul de Externe al Ungariei și-a permis sa solicite oficial Uniunii Europene ca Bruxeles-ul sa exercite presiuni asupra Romaniei, pentru ca Romania sa asigure independența energetica a Europei centrale? Exista sau nu exista vreo legatura intre poziția Ungariei…

- Reprezentanta ONU in Europa pentru drepturile omului a avertizat ca reprimarea sistemului judiciar, a presei și a drepturilor omului in Ungaria și Polonia risca sa se raspandeasca in intreaga UE, potrivit NY Times, citat de Rador.

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Iata un dramatic paradox. In timp ce relațiile Romaniei cu Statele Unite și in special cu Casa Alba au ajuns la un nivel fara pecedent, nu același lucru se poate afirma referitor la raporturile dintre București și reprezentanții diplomatici ai partenerului nostru strategic,…