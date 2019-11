Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans Klemm, va fi primit, vineri, de ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, in vizita de ramas-bun, potrivit agendei MAE.



In data de 21 septembrie 2015, Hans Klemm a preluat functia de ambasador al SUA in Romania. Anterior, a fost: director general interimar la Departamentul de Stat; principalul reprezentant al SUA la Forumul Cooperare Economica Asia-Pacific APEC (Asia Pacific Economic Cooperation Forum); coordonator al tuturor programelor civile si militare in domeniul statului de drept desfasurate de SUA in Afganistan;…