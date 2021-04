Ambasadorul SUA în Rusia va reveni la Washington pentru scurt timp Ambasadorul american la Moscova, John Sullivan, va reveni in SUA in cursul acestei saptamani, dar se va intoarce la post "in urmatoarele saptamani", a anuntat luni seara un purtator de cuvant al Departamentul de Stat, citat de publicatia Axios in pagina sa electronica, pe fondul exacerbarii tensiunilor ruso-americane.



Aceasta declaratie a intervenit la cateva ore dupa ce Axios a relatat ca Sullivan afirmase ca intentioneaza sa ramana la Moscova dupa ce Kremlinul "l-a sfatuit" insistent sa revina acasa pentru consultari cu autoritatile americane.



Partea rusa nu l-a expulzat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

