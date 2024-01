Stiri pe aceeasi tema

- Senatul se intruneste, vineri, pentru a vota, in calitate de for legislativ decizional, trei proiecte referitoare la autonomia Tinutului Secuiesc, initiate de doi deputati UDMR – Kulcsar-Terza Jozsef-Gyorgy si Zakarias Zoltan, dupa ce, joi, Camera Deputatilor le-a respins. Sedinta, in format hibrid,…

- "Va rog sa ne aratati articolele din Regulament pentru care avem aceasta fortare procedurala, aceasta interpretare partizana falsa de catre Biroul permanent. Nu era niciun motiv sa avem ieri o sedinta de Birou permanent si vot pe repede inainte fara dezbateri clare si lamuritoare asupra celor trei proiecte…

- George Simion vorbește despre cat de ciudata i se pare „forfota mare” pe finalul de an, cu o ședința speciala a Parlamentului, și crede ca intamplatoare nu e. „Cuplul Ciolacu-Șoșoaca” ar pregati un demers comun, spune liderul AUR. „Dupa oficializarea mariajului intre cuplul Ciolacu-Șoșoaca la dezbaterea…

- Motiunea simpla impotriva ministrului Educatiei, Ligia Deca, depusa de deputatii USR si cei de la Forta Dreptei, va fi dezbatuta luni, in plenul Camerei. Votul pe motiune se va da marti. Liderul deputatilor USR, Ionut Mosteanu, a depus saptamana trecuta, in plenul Camerei Deputatilor, motiunea simpla…

- ”Am votat astazi (n.n. – luni) proiectul Legii pensiilor, atat de necesar pentru a aduce echitate intre pensionari! Astfel, cea mai ampla reforma a pensiilor va intra in vigoare dupa promulgarea legii de catre președintele Romaniei. 20 noiembrie era termenul-limita pentru adoptarea de catre Parlamentul…

- Presedintele interimar al Camerei Deputatilor, Alfred Simonis, a declarat luni ca proiectul legii privind pensiile speciale respecta atat solicitarile Comisiei Europene, cat si deciziile Curtii Constitutionale. „Exista pensii nesimtite in Romania? Da. Sunt mai putine pensii nesimtite in Romania astazi…