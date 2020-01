Stiri pe aceeasi tema

- Totodata, Dan Mihalache a precizat ca "si dupa 31 ianuarie, se va putea intra in Marea Britanie pe baza Cartii de Identitate sau a Pasaportului, fara niciun fel de conditionalitati legate de viza"."Mesajul meu se adreseaza dumneavoastra, celor care traiesc, studiaza, muncesc in Regatul Unit al Marii…

- Un foc de artificii vizibil din Franta si un banner pentru gloria Regatului Unit amplasat pe faleza orasului britanic Dover sunt ideile unei deputate conservatoare britanice pentru a sarbatori Brexitul pe 31 ianuarie, potrivit Agerpres.''Oamenii (din circumscriptia Dover) au votat cu o majoritate…

- Intr-un interviu acordat publicatiei Financial Times inainte de a pleca la forumului economic de la Davos, Javid a spus ca Marea Britanie nu se va angaja sa respecte reglementarile europene, in negocierile post-Brexit, ceea ce doresc multe companii pentru a usura controalele vamale.”Nu…

- "Pentru romanii care sunt astazi in Marea Britanie, practic, drepturile lor sunt garantate, sunt prevederi in acord care le garanteaza drepturile. Pentru cetatenii europeni care urmeaza sa se duca in Marea Britanie dupa realizarea Brexitului inca nu exista o reglementare, ea va face obiectul discutiilor…

- Regatul Unit va fi "mereu binevenit" in Uniunea Europeana, a scris vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans intr-o scrisoare de dragoste publicata joi, cu mai bine de o luna inaintea Brexitului, prevazut pentru 31 ianuarie, informeaza AFP citat de Agerpres.Citește și: FOTO Elena…

- Duel pe tema Brexit inainte de alegerile din Marea Britanie. Confruntarea intre actualul premier si lider al conservatorilor, Boris Johnson, și rivalul sau, Jeremy Corbyn, reprezentantul laburistilor, a fost organizata de BBC. Liderii au raspuns și unor intrebari din partea invitaților.

- Child este pseudonimul lui James Grant, nascut in Coventry, care a locuit in Marea Britanie si SUA si care are dreptul la cetatenie irlandeza pentru ca tatal sau este nascut in Belfast. Autorul a vorbit la Berlin cu ocazia unui ''Turneu al Prieteniei'' european, in cadrul caruia el si scriitorii britanici…

- Vreti sa "scapati de Brexit"? "Votati SNP" la alegerile legislative britanice din 12 decembrie, a pledat, vineri, Nicola Sturgeon, șefa mișcarii de independența a Scoției, lansând campania electorala a partidului sau la Edinburgh, Scoția, scrie Rador, citând La Libre…