Stiri pe aceeasi tema

- President Iohannis recalls Romania's ambassador to Kenya, Burundi, Uganda, Rwanda, Tanzania. President Klaus Iohannis on Thursday signed a decree recalling Dragos Viorel Radu Tigau, Romania's ambassador extraordinary and plenipotentiary to Kenya, Burundi, Uganda, Rwanda and Tanzania residing in Nairobi,…

- Regele Charles al III-lea va ajunge in Romania vineri, 2 iunie, pentru a vizita proprietatea sa privata de la Viscri. Vizita acestuia va fi fara Regina Consoarta, Camilla. Ambasadorul englez la București a anunțat ca regele se va intalni și cu președintele Klaus Iohannis.Presedintele Klaus Iohannis…

- Ambasadorul SUA in Africa de Sud, Reuben Brigety, a fost chemat sa dea explicații dupa ce a acuzat ca aceasta țara a furnizat arme și muniții Rusiei, a anunțat ministrul sud-african de Externe Naledi Pandor, care a adaugat ca va purta discuții și cu secretarul se stat al SUA, Antony Blinken, scrie The…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, marti, decretele privind rechemarea ambasadorilor Romaniei in Croatia si in Lituania si Letonia. Cei doi ajung in funcții internaționale importante.Potrivit Administratiei Prezidentiale, seful statului i-a rechemat pe: Constantin-Mihail Grigorie din calitatea…