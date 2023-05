Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul Republicii Federale Germania, Olaf Scholz, aflat luni in vizita la Bucuresti, a declarat ca sustine aderarea in acest an a Romaniei la spatiul Schengen. „Germania se afla ferm de partea Romaniei. Aceasta inseamna – si o spun si astazi, aici, raspicat – inseamna si obiectivul ca Romania sa…

- Republica Moldova spera sa semneze pana la sfarșitul anului cel puțin inceperea negocierilor de aderare la UE, in timp ce accelereaza procesul de implementare a reformelor solicitate de Bruxelles, a anunțat miercuri ministrul moldovean de externe, Nicu Popescu, intr-un interviu pentru Reuters, citat…

- Ministrul de externe de la Chisinau, Nicu Popescu, cere urgentarea procedurilor europene care ar asigura finantarea interconectarii directe a retelelor electrice din Moldova si Romania, subliniind ca in vremuri de razboi nu mai pot fi aplicate aceleasi proceduri birocratice ca in timp de pace, intrucat…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a declarat, luni, la Bucuresti, ca trebuie luata o decizie cat mai rapida privind aderarea Romaniei la spatiul Schengen. ‘Trebuie sa luam o decizie cat mai rapida privind aderarea Romaniei la spatiul Schengen‘, a afirmat Charles Michel, la Palatul Cotroceni,…

- Ambasadorul Republicii Moldova in Romania, Victor Chirila, afirma ca autoritatile moldovenesti monitorizeaza situatia din regiunea separatista transnistreana si ca nu au constatat ”riscuri iminente” privind securitatea, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ambasadorul Republicii Moldova la Bucuresti, Victor Chirila, a afirmat miercuri seara, la Euronews, ca autoritatile moldovenesti spera ca in cursul acestui an asa-numitii oligarhi care incearca destabilizarea tarii sa fie pusi pe ”lista neagra” a Uniunii Europene, potrivit News.ro. Fii la…

- Premierul Nicolae Ciuca declara ca aderarea Romaniei la spatiul Schengen figureaza pe agenda de lucru a presedintiei suedeze a Uniunii Europene. "Am discutat. Ieri am fost la Ambasada Suediei, care asigura presedintia UE. Avem confirmarea certa ca aderarea la Schengen se afla pe agenda de lucru a presedintiei…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, afirma, intr-un interviu acordat cotiadianului „Die Presse”, ca diplomația romana depune in prezent eforturi pentru a pune capat blocadei guvernului de la Viena cu privire la aderarea țarii noastre la Schengen, spațiul de libera circulație din Uniunea Europeana,…