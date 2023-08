Stiri pe aceeasi tema

- Timp de o saptamana, pe aerodromul de la Topoloveni, s-a desfașurat cea de a IV-a ediție a Topoloveni Gliding Cup „Cupa Magiunului”, eveniment organizat de asociația privata XC Romania, inființata in urma cu 11 ani chiar la Topoloveni. Pasionat de motoare, Marius Nicolaescu, vicepresedintele CJ Arges,…

- Mai mulți Congresmeni americani au transmis mesaje de susținere pentru Romania in cadrul unui eveniment organizat de Ambasada Romaniei in SUA pentru a marca aniversarea Parteneriatului Strategic dintre Romania și Statele Unite, intitulat “Romania, o ancora a securitații și

- Guvernul de la Chișinau ofera cate un milion de lei moldovenești familiilor celor doua persoane care au fost victime ale atacului produs la Aeroportul Internațional Chișinau la data de 30 iunie 2023.Un proiect in acest sens a fost aprobat miercuri, 12 iulie, de Cabinetul de miniștri, transmite tv8.md.…

- La 30 de ani, Neslihan Atagul a atins o popularitate incredibila in Turcia, dar și in alte țari. Actrița a reușit sa cucereasca publicul inca de la primele sale roluri. A devenit cunoscuta și in Romania, dupa difuzarea serialului Kara Sevda (Dragoste infinita), unde a jucat magistral alaturi de Burak…

- In data de 17.06.2023, prin punctele de froshy;ntiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire aproximativ 306.500 de persoane, cetateni romani si straini si peste 79.200 de mijloace de transport, pe ambele sensuri.Potrivit unui…

- Avertizarea cod galben este valabila in intervalul 17 iunie, ora 10 – 18 iunie, ora 10”In intervalul mentionat, local vor fi perioade cu instabilitate atmosferica in Oltenia, sudul Banatului, vestul Munteniei, Transilvania, Maramures si Moldova. Aceasta se va manifesta prin averse, descarcari electrice,…

- Mai mulți producatori de vinuri din Salaj participa la a cincea editie a Salonului Vinurilor „Millesime”, eveniment deschis oficial vineri in Cetatea Oradea, cu participarea a 24 de crame din Romania, peste 200 de vinuri, un atelier de Feteasca alba cu degustari comparative din toata țara, dar și cu…

- Aproximativ 233.500 de persoane, cetateni romani si straini, cu peste 54.000 de mijloace de transport, au efectuat, duminica, formalitatile de control, atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari, informeaza IGPF.Potrivit unui comunicat…