- Ministerul de Externe afgan l-a convocat sambata pe ambasadorul Pakistanului la Kabul, Mansoor Ahmed Khan, si a emis ''un protest viguros'' dupa ''rapirea'' timp de mai multe ore a fiicei ambasadorului afgan la Islamabad, descrisa drept ''grav incident'', relateaza France Presse.

- Ministerul rus de Externe l-a convocat pentru explicații pe ambasadorul ceh in Rusia, Vitezslav Pivonka, dupa ce Praga a cerut Moscovei la 28 iunie sa-i plateasca despagubiri pentru explozia din 2014 la un depozit de muniții din estul Cehiei, pentru care a dat vina pe agenți ruși. Despre acest lucru…

- Bielorusia a ordonat luni expulzarea ambasadorului leton și a întregului personal al ambasadei de la Minsk, acuzând autoritațile letone ca au înlocuit steagul bielorus cu cel al opoziției la Campionatul Mondial de hochei, potrivit AFP."Ambasadorului leton i s-a cerut sa…

- Ambasadorul Belarusului la București va fi convocat luni la Ministerul roman de Externe, din dispoziția ministrului Bogdan Aurescu, pentru a i se comunica, intre altele, poziția Romaniei in scandalul deturnarii la Minsk a unei curse aeriene internaționale la bordul careia se afla un jurnalist belarus,…

- Austria a arborat vineri drapelul israelian pe cladiri guvernamentale in semn de "solidaritate" cu Israelul in fata "atacurilor" efectuate "dinspre Fasia Gaza" de catre "Hamas si alte grupari teroriste", relateaza France Presse. "Condamn cu cea mai mare fermitate atacurile impotriva Israelului dinspre…

- Ministrul german de externe, Heiko Maas, a dat asigurari autoritatilor afgane, in cursul unei vizite efectuate joi la Kabul, ca Germania isi va continua sprijinul si dupa retragerea militarilor NATO, informeaza dpa, potrivit Agerpres. "Germania ramane un partener de incredere de partea poporului…