Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID, dr. Valeriu Gheorghita, a declarat luni, la Antena 3, ca Romania apeleaza la restricționarea vaccinarilor la cel mult 16.800/zi pentru exista riscul ca persoanele vaccinate deja sa nu mai aiba dozele pentru rapel (a doua doza de vaccin). CITESTE…

- In prima ora pe platforma pusa la dispoziție de Guvern pentru inscrierea la vaccinare s-au programat circa 50.000 de oameni, iar in total, in prima zi, aproximativ 190.000. Coordonatorul campaniei de vaccinare in Romania, medicul Valeriu Gheorghița, a declarat la Digi24 ca etapa a doua de vaccinare…

- Pana in prezent, in Argeș s-au vaccinat 3.067 de persoane. Conform comunicatului de presa transmis de catre Comitetul național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva COVID-19, se pot face inscrieri pe platforma https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/ . Doritorii trebuie sa acceseze…

- Vineri incepe ce-a de-a doua etapa a campaniei de vaccinare anti-coronavirus din Romania. Cei care se incadreaza in etapa a II-a de vaccin se pot inscrie online pe o platforma. Platforma online va fi disponibila de vineri, de la ora 15.00. Etapa a II-a de vaccinare se adreseaza persoanelor cu varsta…

- Miercuri va ajunge in Romania prima tranșa de vaccin anti-Covid dezvoltat de compania Moderna. Medicul militar Valeriu Gheorghița, cel care coordoneaza campania de vaccinare impotriva Covid-19 in Romania, a anunțat cine va decide ce tip de vaccin va fi administrat fiecarei persoane in parte, dar și…

- Bitcoin și alte monede digitale s-au depreciat luni, fapt care a șters aproximativ 170 de miliarde de dolari de pe intreaga piața a criptomonedelor, relateaza CNBC, conform Mediafax. Capitalizarea de piața a criptomonedelor a ajuns luni la 959,53 miliarde de dolari, la 12:10 ora Singapore,…

- Ministerul Sanatatii a solicitat spitalelor, intr-o nota, ca acestea sa programeze cadrele medicale la vaccinarea anti-COVID-19 pana vineri seara. Primul om din Romania care a MURIT dupa ce s-a vaccinat anticovid. A facut infarct imediat „Este o nota catre spitale care ii indeamna pe cei responsabili…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita, a anuntat ca incepand cu 15 ianuarie incepe etapa a doua de vaccinare, care se adreseaza persoanelor peste 60 de ani sau cu boli cronice si celor care deservesc activitati esentiale. Etapa a doua de vaccinare incepe la jumatatea…