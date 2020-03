Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Israelului la ONU l-a criticat aspru, duminica, pe Bernie Sanders, candidat la obtinerea investiturii democrate pentru alegerile prezidentiale din 3 noiembrie in Statele Unite, calificandu-l drept „mincinos, nebun sau ambele“ in cursul conferintei anuale a grupului de lobby pro-israelian…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu se va deplasa miercuri la Moscova pentru a-l informa pe presedintele rus Vladimir Putin asupra detaliilor planului de pace american pentru Orientul Mijlociu, a anuntat marti purtatorul sau de cuvant, informeaza AFP. Presedintele american Donald Trump,…

- Premierul israelian in exercitiu Benjamin Netanyahu, inculpat de coruptie in trei dosare, a scos marti un nou iepure din joben, anuntand ca-si retrage cererea de a i se acorda imunitate, cu doar o ora inaintea unui un vot in Parlament asupra acestei cerei, relateaza AFP.

- Planul de pace al administratiei Trump pentru Orientul Mijlociu va fi ″istoric″⁣, au sustinut sambata seara premierul israelian Benjamin Netanyahu si rivalul sau, Benny Gantz, in timp ce plecau spre Washington pentru a discuta initiativa americana. Presedintele american Donald Trump a anuntat joi ca…

