Stiri pe aceeasi tema

- In cateva luni, romanii plecați in strainatate vor putea suna acasa, in țara, de pe orice telefon, la tarifele locale. La Strasbourg, europarlamentarii au votat eliminarea costurilor suplimentare in interiorul Uniunii Europene. In prezent, se aplica o taxa care poate ajunge pana la 23 de eurocenți pe…

- Fondul Monetar International estimeaza o crestere economica de 2,3% pentru Romania in acest an si un deficit bugetar de 6% din PIB si recomanda autoritatilor de la Bucuresti reforme aditionale care sa reprezinte 2% din PIB. Intr-o conferinta de presa sustinuta miercuri la Bucuresti, la finalul consultarilor…

- Germania sustine in continuare ferm "demult meritata aderare" a Romanei la spatiul Schengen, care ar fi atat in interesul Romaniei, cat si al Germaniei si al intregii Uniuni Europene, a afirmat, luni, ambasadorul Germaniei la Bucuresti, Peer Gebauer, la receptia de Ziua Unitatii Germane si Reunificarea…

- Romanii carora li s-au eliberat anterior vize de intrare in Statele Unite ale Americii le pot reinnoi fara interviu, a transmis, joi, Ambasada SUA, relateaza Agerpres. Misiunea diplomatica de la Bucuresti promoveaza un program de reinnoire a vizelor fara interviu cu scopul de a aproba „un numar record…

- Cand vor putea calatori romanii fara viza in SUA? Kathleen Kavalec, ambasadoarea SUA la București, a anunțat cand ar putea calatori romanii in Statele Unite ale Americii fara a mai avea nevoie de viza.Potrivit ambasadoarei, Romania va adera la programul de scutire de vize al Statelor Unite ale Americii,…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat, vineri, la finalul unei noi intalniri care a avut loc la Constanta cu oficiali ucraineni, americani, moldoveni si ai Uniunii Europene, ca au fost stabilite noi masuri pentru facilitarea tranzitului cerealelor provenite din Ucraina. In acest context,…

- Goncalo Gregorio, 28 de ani, atacantul lusitan al lui Dinamo, a inceput sa descopere Capitala și Romania, avand primele impresii aici Goncalo Gregorio, 28 de ani, este in acest moment principalul atacant al roș-albilor, a marcat de doua ori in startul sezonului, a devenit unul dintre favoriții suporterilor…

- Politicile de munca si situatia muncitorilor sezonieri romani au fost analizate, miercuri, de ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Simona Bucura-Oprescu, cu Ambasadorul Germaniei in Romania, Peer Gebauer, transmite Ministerul Muncii intr-un comunicat.