- Zona viitoare autostrazi Targu Mureș-Targu Neamț –Iași devine din ce in ce mai interesanta pentru cei care iși fac planuri pe termen lung. Un asemenea intreprinzator este Ilie Botez, reprezentantul SC White Wings Flu Club SRL, care a solicitat Consiliului Local Timișești concesionarea unui teren pentru…

- Patru companii de top israeliene și-au prezentat miercuri, 24 februarie 2021, reprezentanților spitalelor din subordinea Consiliului Județean Maramureș produsele și ofertele din domeniul medical. Activitatea s-a desfașurat sub egida cooperarii active dintre Misiunea Economica a Ambasadei Israelului…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a avut o intrevedere cu ambasadorul Israelului la București, David Saranga. Cei doi au discutat despre modul in care cele doua țari pot colabora pentru a combate pandemia de Covid-19, dar și a antiseminismului. Citește și: INEDIT Confesiunile unui calugar…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a avut, miercuri, o intrevedere cu ambasadorul Statului Israel in Romania, David Saranga, discutiile fiind axate, printre altele, pe "modul concret" in care Romania poate valorifica experienta Israelului in ceea ce priveste "organizarea eficienta" a campaniei de vaccinare…

- Israel și Grecia au anunțat luni un acord pentru recunoașterea reciproca a „pașapoartelor verzi”, ceea ce le va permite persoanelor vaccinate sa calatoreasca liber între cele doua țari, potrivit The Times of Israel, citat de Rador.Masura nu presupune „nici un fel de limitare,…

- Ambasadorul Israelului la Bucuresti i-a scris Patriarhului Daniel, in urma atacului asupra Bisericii Ortodoxe Romane de la Ierusalim, exprimandu-si consternarea fata de acest atac ingrozitor si condamnand acest ”act teribil”. Ambasadorul David Saranga a dat asigurari ca autorii vor ajunge in fata justitiei…

- Realizarea unui Muzeu al Bibliei la Timisoara, pana in anul 2023, cand municipiul isi va exercita titlul de Capitala a Culturii Europene (CCE), va aseza localitatea pe harta lumii alaturi de mari orase care gazduiesc astfel de expozitii, precum Amsterdam, Londra, Washington, Ierusalim, Budapesta…