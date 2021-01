Tratarea Chinei ca pe un "rival strategic" al Statelor Unite este eroare ce ar putea duce la "greseli grave", a avertizat ambasadorul chinez in Statele Unite intr-un discurs catre un forum online, transmite joi Reuters. De cand administratia presedintelui Donald Trump a definit China ca pe un rival strategic in 2018, Washingtonul si Beijingul s-au ciocnit frecvent asupra unor probleme variind de la comert la gestionarea de catre Beijing a coronavirusului, iar noua administratie a presedintelui Joe Biden se asteapta sa mentina presiunea asupra Chinei. In primul discurs major al unui oficial chinez…