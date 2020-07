Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Chinei la Londra a acuzat luni guvernul britanic de ingerinte grosolane in afacerile interne ale Hong Kong, ca reactie la criticile emise de premierul Boris Johnson impotriva noii legi cu privire la securitatea nationala, impusa de Beijing regiunii administrative speciale, retrocedata…

- Ambasadorul Chinei la Londra a acuzat luni guvernul britanic de ingerinte grosolane in afacerile interne ale Hong Kong-ului. Reactia Chinei vine dupa criticile aduse de premierul Boris Johnson impotriva noii legi cu privire la securitatea nationala, impusa de Beijing regiunii administrative speciale,…

- Tim Davie a fost desemnat vineri noul director general al BBC, cu misiunea de a asigura viitoarea directie editoriala si de finantare a companiei publice de radio si televiziune din Marea Britanie, in contextul scepticismului exprimat de Guvernul conservator de la Londra in legatura cu actualul model…

- Marea Britanie nu va abandona populatia din Hong Kong daca Beijingul va impune in aceasta regiune noua lege a securitatii nationale, ce contravine obligatiilor internationale ale Beijingului ce decurg din acordul din 1984, a declarat miercuri premierul Boris Johnson, citat de Reuters. …

- Guvernul de la Londra a aprobat reluarea competitiilor sportive, de la 1 iunie, dupa o intrerupere de aproape trei luni, din cauza pandemiei de coronavirus, scrie Reuters. Primul eveniment important care va avea loc va fi pe data de 6 iunie, cursa hipica de la Newmarket. Niciun eveniment sportiv nu…

- Regatul Unit doreste un acord de liber schimb post-Brexit cu Uniunea Europeana, dar in negocierea acestuia exista inca divergente semnificative intre Londra si Bruxelles, a declarat marti ministrului britanic de stat Michael Gove, care a acuzat UE ca nu intelege ca negociaza cu un stat suveran, relateaza…

- Potrivit sursei citate, lui Johnson, spitalizat in cursul zilei de duminica, i se administreaza in prezent oxigen prin mijloace standard, nu cu ajutorul altor dispozitive de asistenta respiratorie, așa cum s-a vehizulat in mass media.Purtatorul sau de cuvant susține ca premierul britanic nu a avut nevoie…

- Doua-treimi dintre firmele mici din Marea Britanie au plasat angajati in somaj tehnic temporar finantat de Guvern, in contextul crizei generate de coronavirus, arata un raport al Camerei britanice a Comertului, citat de agentia Reuters, potrivit MEDIAFAX.Guvernul de la Londra a asumat angajamentul…