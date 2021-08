Stiri pe aceeasi tema

- MAE precizeaza ca, in contextul evoluțiilor legate de situația de securitate din Afganistan, Celula de criza interinstituționala convocata din dispoziția ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu și-a continuat activitatea pentru sprijinirea și acordarea de asistența cetațenilor romani aflați pe…

- Departamentul de Stat a anuntat ca drapelul american a fost retras luni de la ambasada SUA la Kabul, iar personalul se afla aproape in intregime la aeroport in asteptarea evacuarii, informeaza AFP. Totodata, militarii americani vor prelua controlul traficului aerian la aeroport, conform…

- ​Talibanii au preluat controlul asupra palatului prezidențial din Afganistan, au informat pentru Reuters, duminica, doi comandanți de rang înalt din rândul gruparii islamiste, dupa ce președintele afgan Ashraf Ghani a parasit țara.Nu exista însa nicio confirmare cu privire…

- „Conditiile de securitate s-au deteriorat considerabil. Ambasada Germaniei la Kabul s-a inchis din 15 august”, se poate citi pe site-ul internet al ministerului, care ii invita pe cetatenii germani sa paraseasca Afganistanul.Potrivit publicatiei Bild am Sonntag, armata germana a luat decizia sa trimita…

- In Afganistan, talibanii, un grup islamist radical, inconjoara acum capitala Kabul, ultimul oraș aflat sub controlul guvernului și parasit de SUA. Dupa ce au preluat controlul asupra majoritații țarii in cateva zile, grație unei campanii militare uimitor de rapide, talibanii, care au condus Afganistanul intre…

- Talibanii au intrat duminica in capitala Kabul, ultimul oraș important care ramasese sub controlul forțelor guvernamentale afgane, informeaza Digi24. Talibanii au inceput sa intre din toate parțile in Kabul, a anunțat duminica ministrul afgan de Interne, potrivit Reuters. Ei au primit ordine sa evite…

- SUA au inceput, duminica, evacuarea diplomatilor din ambasada Statelor Unite la Kabul, relateaza Reuters. “Avem un grup mic de oameni care pleaca acum. Majoritatea stafului este pregatit de plecare. Ambasada continua sa functioneze”, a declarat un oficial american, informeaza News.ro.…

- Secretarul general al NATO, Jens Stolteberg, i-a dat asigurari presedintelui afgan Ashraf Ghani ca Alianta Nord-Atlantica va continua sa sprijine Afganistanul, unde ocuparea a tot mai multor zone de catre talibani pune presiune pe guvernul de la Kabul, sustinut de SUA, relateaza Reuters si AFP.…