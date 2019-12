Ambasadorul Adrian Zuckerman: România a făcut progrese remarcabile în ultimii 30 de ani Ambasadorul SUA in Romania, Adrian Zuckerman, a declarat, vineri, la Timisoara, ca, desi Romania a facut progrese remarcabile in cei 30 de ani de la Revolutie, insa, din pacate, "mai sunt influente maligne care vin de la vecinii din nord si negative, care vin de la chinezii comunisti".



